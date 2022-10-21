Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Политика

ПВО РФ сбили 33 снаряда РСЗО ВСУ за сутки в Херсонской области и ЛНР

ПВО РФ сбили 33 снаряда РСЗО ВСУ за сутки в Херсонской области и ЛНР

Новости часа: пожар на складе в Ногинске полностью потушили

Новости часа: Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Точной даты завершения мобилизации пока нет – Песков

Новости часа: спасателям удалось сбить открытое горение на складе в Ногинске

Эрдоган заявил о намерениях провести переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшее время

Новости часа: почти 10 тысяч мобилизованных россиян вернулись домой

Четыре человека погибли из-за обстрела переправы в Херсоне

На здании парламента Британии появилось фото салата, "победившего" Трасс

Новости часа: почти 100 человек задействованы в тушении пожара на складе в Ногинске

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 33 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Херсонской области и ЛНР. Такие данные приводит Минобороны.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика