ПВО РФ сбили 33 снаряда РСЗО ВСУ за сутки в Херсонской области и ЛНР

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 33 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Херсонской области и ЛНР. Такие данные приводит Минобороны.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

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