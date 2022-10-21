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Политика

Эрдоган поддержал предложение Путина о создании международного газового хаба в Турции

Эрдоган поддержал предложение Путина о создании международного газового хаба в Турции

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Российский газ могут пустить в Европу через турецкий хаб. Инициативу Владимира Путина поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этот маршрут позволит транспортировать до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

Об идее создания в Турции газового хаба Путин рассказал Эрдогану на встрече в Астане 13 октября. Тогда российский лидер отметил, что этот хаб мог бы стать не только площадкой поставок, но и определения цены.

Не помешают ли санкции этим планам? И захочет ли ЕС получать транзитный газ из Турции? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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