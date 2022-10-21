Новости мира: премьер Венгрии высмеял инициативу о введении потолка цен на российский газ

Еврокомиссию сравнили с посетителем бара, который пытается купить пиво за полцены. Так образно премьер Венгрии Виктор Орбан высмеял инициативу о введении потолка цен на российский газ. Он отметил, что в реальности такого просто быть не может. Орбан также напомнил, что Венгрия не единственная страна, которая против идеи Еврокомиссии. Ведь, если Брюссель установит потолок цен, то контракты на поставки топлива будут аннулированы. В этом случае Венгрия просто останется без энергоснабжения.

Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse, откуда выгнали гражданок Украины, рассказал о конфликте. По словам мужчины, мама с дочерью сначала попросили столик с розеткой для зарядки телефонов, а затем долго тянули с заказом. Когда клиентки определились, то стали торопить официантку, мотивируя тем, что они граждане Украины, а потом заведению пообещали оставить негативный отзыв. В итоге управляющий, как он сам объяснил, не справился с эмоциями и проводил женщин словами: "Да здравствует Путин! Пока".



Президент США Джо Байден снова поздоровался с невидимкой на публике. На этот раз – после выступления в Питтсбурге. Американский лидер поздравил горожан с открытием нового моста, потом резко развернулся и начал оживленный диалог с пустотой. Затем Байден развернулся и разобрался, где выход со сцены. Через месяц ему исполнится 80 лет, он стал самым пожилым президентом США в истории.

Французы осаждают приграничные АЗС в соседних странах. Автомобилями забиты заправки в Бельгии, Испании и Швейцарии. Водителям приходится наматывать километры, чтобы заправиться. В своей стране топлива просто не найти. На тех немногих АЗС, куда бензин и дизель еще привозят, за каждый литр идут настоящие бои. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.