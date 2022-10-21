Союзные войска РФ отбили атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Украинские подразделения пытались переправиться через реку Жеребец на красно-лиманском направлении, а также прорвать российскую оборону на николаево-криворожском направлении. Однако союзные войска отбили атаки ВСУ. Противник отступил на прежние позиции, понеся серьезные потери в живой силе и технике.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления ВСУ, четыре склада боеприпасов, а у поселка Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.