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Политика

Союзные войска РФ отбили атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Союзные войска РФ отбили атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

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Украинские подразделения пытались переправиться через реку Жеребец на красно-лиманском направлении, а также прорвать российскую оборону на николаево-криворожском направлении. Однако союзные войска отбили атаки ВСУ. Противник отступил на прежние позиции, понеся серьезные потери в живой силе и технике.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления ВСУ, четыре склада боеприпасов, а у поселка Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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