Новости мира: в ООН прошло заседание Совбеза по ситуации со взрывами устройств в Ливане

В ООН прошло заседание Совбеза по ситуации со взрывами пейджеров и раций в Ливане. Там заявили, что все, кто отдавал приказы и осуществлял операцию, должны быть привлечены к ответственности. Согласно последним данным, в результате массовых взрывов различных устройств погибли 37 человек, в том числе двое детей, и более 3,4 тысячи человек получили ранения.

Турецкий курортный город Трабзон на побережье Черного моря утонул в грязи. Ливневые дожди спровоцировали разлив рек и наводнения.

Казус произошел в одном из зоопарков Китая. Там признались, что выдавали за больших панд раскрашенных собак чау-чау. Посетители поняли, что их обманули, когда одна из поддельных "панд" в вольере начала лаять.

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