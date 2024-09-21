Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 11:30

Политика

Новости мира: в ООН прошло заседание Совбеза по ситуации со взрывами устройств в Ливане

Новости мира: в ООН прошло заседание Совбеза по ситуации со взрывами устройств в Ливане

Состав депутатов Мосгордумы обновился более чем на треть

Москва 24 покажет, как в МГД встретили новых депутатов

Новости мира: в польском городе Лендек-Здруй активизировались мародеры после наводнения

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату почти в 2 млн руб

Соглашение об оказании гуманитарной помощи Гагаузии подписано в Москве

Москва 24 покажет, как депутаты МГД обустроили свои кабинеты

Бойцы группировки "Север" уничтожили бронетранспортер ВСУ Stryker в районе Курской области

Захарова заявила, что Россия доведет до конца расследование теракта на "Северных потоках"

Новости мира: Израиль нанес удары более чем по 100 ракетным установкам "Хезболлы"

В ООН прошло заседание Совбеза по ситуации со взрывами пейджеров и раций в Ливане. Там заявили, что все, кто отдавал приказы и осуществлял операцию, должны быть привлечены к ответственности. Согласно последним данным, в результате массовых взрывов различных устройств погибли 37 человек, в том числе двое детей, и более 3,4 тысячи человек получили ранения.

Турецкий курортный город Трабзон на побережье Черного моря утонул в грязи. Ливневые дожди спровоцировали разлив рек и наводнения.

Казус произошел в одном из зоопарков Китая. Там признались, что выдавали за больших панд раскрашенных собак чау-чау. Посетители поняли, что их обманули, когда одна из поддельных "панд" в вольере начала лаять.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомживотныевидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика