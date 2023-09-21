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21 сентября, 16:30

Политика

Переговоры Азербайджана и армян Карабаха закончились

Переговоры Азербайджана и армян Карабаха закончились

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В Евлахе завершились переговоры между делегациями Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха. На встрече власти Азербайджана представили армянской стороне планы по реинтеграции. Также обсуждалось восстановление инфраструктуры в регионе.

В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева отметили, что переговоры прошли конструктивно и они могут привести к договору между Баку и Ереваном. Документ будет содержать пять пунктов на основе международного права, в частности, обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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