Переговоры Азербайджана и армян Карабаха закончились

В Евлахе завершились переговоры между делегациями Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха. На встрече власти Азербайджана представили армянской стороне планы по реинтеграции. Также обсуждалось восстановление инфраструктуры в регионе.

В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева отметили, что переговоры прошли конструктивно и они могут привести к договору между Баку и Ереваном. Документ будет содержать пять пунктов на основе международного права, в частности, обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.