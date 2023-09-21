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21 сентября, 11:30

Политика

Миротворцы РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек

Миротворцы РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек

Российские миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

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Около пяти тысяч жителей Нагорного Карабаха эвакуированы в расположение российского миротворческого контингента. Все люди обеспечены горячим питанием, а также, при необходимости, медицинской помощью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ситуацию в регионе в данный момент обсуждают на переговорах в городе Евлах. Туда прибыла делегация из Баку и представители армянского населения Нагорного Карабаха, которых сопровождают российские миротворцы и азербайджанские полицейские.

Очередное военное обострение началось 19 сентября, когда Баку заявил об антитеррористических мероприятиях для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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