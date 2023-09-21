Российские миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

Руководство российского контингента миротворцев участвует в переговорах между Баку и Степанакертом в четверг, 21 сентября. Делегация армян Карабаха прибыла в Евлах в сопровождении российских миротворцев.

Ранее стало известно, что около пяти тысяч мирных жителей доставили в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Людей обеспечили жильем и горячим питанием.

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