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21 сентября, 10:15

Политика

Российские миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

Российские миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

Российские миротворцы эвакуировали около 5 тыс мирных жителей из Нагорного Карабаха

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Руководство российского контингента миротворцев участвует в переговорах между Баку и Степанакертом в четверг, 21 сентября. Делегация армян Карабаха прибыла в Евлах в сопровождении российских миротворцев.

Ранее стало известно, что около пяти тысяч мирных жителей доставили в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Людей обеспечили жильем и горячим питанием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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