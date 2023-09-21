21 сентября, 08:00Политика
Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами – СМИ
Норвегия собирается перекрыть дорогу автомобилям с российским номерами. О запрете на въезд в страну пишут норвежские издания, ссылаясь на министерство иностранных дел.
На данный момент Норвегия остается единственной из приграничных с Россией стран Европы, которая не ввела такие ограничения. Страна не входит в Евросоюз, но присоединилась к европейским санкциям.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.