Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами – СМИ

Норвегия собирается перекрыть дорогу автомобилям с российским номерами. О запрете на въезд в страну пишут норвежские издания, ссылаясь на министерство иностранных дел.

На данный момент Норвегия остается единственной из приграничных с Россией стран Европы, которая не ввела такие ограничения. Страна не входит в Евросоюз, но присоединилась к европейским санкциям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.