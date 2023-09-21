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21 сентября, 07:45

Политика

Польша пригрозила прекратить военную помощь Украине

Польша пригрозила прекратить военную помощь Украине

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Киев может потерять одного из самых главных союзников – Польша пригрозила прекратить военную помощь Украине. Лидеры стран, которые еще совсем недавно обнимались при каждой встрече, теперь лишь высказывают претензии.

Так, на Генассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Что раздражает Варшаву? И почему испортились отношения?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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