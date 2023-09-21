ВС РФ ударили по штурмовым отрядам ВСУ в Клещеевке

На донецком направлении штурмовые отряды ВСУ пытаются закрепиться в Клещеевке. По ним работают артиллерия и авиация РФ. За сутки на этом участке линии обороны противник потерял до 175 украинских военнослужащих, боевую машина РСЗО "Смерч", а также бронетехнику и гаубицы производства США и Польши.

Еще несколько атак отбили российские подразделения на запорожском направлении у поселка Вербовое. А у населенного пункта Чаривное по опорным пунктам механизированной бригады ВСУ ударили тяжелые огнеметные системы.

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