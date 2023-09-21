21 сентября, 07:30Политика
ВС РФ ударили по штурмовым отрядам ВСУ в Клещеевке
На донецком направлении штурмовые отряды ВСУ пытаются закрепиться в Клещеевке. По ним работают артиллерия и авиация РФ. За сутки на этом участке линии обороны противник потерял до 175 украинских военнослужащих, боевую машина РСЗО "Смерч", а также бронетехнику и гаубицы производства США и Польши.
Еще несколько атак отбили российские подразделения на запорожском направлении у поселка Вербовое. А у населенного пункта Чаривное по опорным пунктам механизированной бригады ВСУ ударили тяжелые огнеметные системы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.