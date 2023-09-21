Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 07:15

Политика

Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану

Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

В Ереване протестующие заняли центр города

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Миротворцы из РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 3 154 человека

РФ рассчитывает, что Баку не будет атаковать гражданские цели в Карабахе – Песков

В Ереване начался очередной митинг из-за ситуации с Карабахом

Мишустин заявил, что в РФ упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Новости часа: число пострадавших при взрыве газа в Балашихе возросло до 13

Миротворцы РФ делают все возможное, чтобы защитить мирное население Карабаха – Путин

Армянская оппозиция обвинила премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В центре Еревана начались стычки протестующих с полицией.

20 сентября у здания правительства силовиков забрасывали камнями и бутылками. Столкновения вылились в массовую драку между стражами порядка и митингующими, которые пытались прорваться в здание правительства.

Оппозиция требует отставки правительства из-за ситуации в Карабахе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика