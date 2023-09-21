Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану

Армянская оппозиция обвинила премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В центре Еревана начались стычки протестующих с полицией.

20 сентября у здания правительства силовиков забрасывали камнями и бутылками. Столкновения вылились в массовую драку между стражами порядка и митингующими, которые пытались прорваться в здание правительства.

Оппозиция требует отставки правительства из-за ситуации в Карабахе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.