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21 сентября, 07:15

Политика

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. В Кремле подчеркнули, что телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Отмечается, что президент РФ приветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий, которую достигли при активном участии российских миротворцев. Руководство российского контингента примет участие и в переговорах между Баку и Степанокертом, которые намечены на 21 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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