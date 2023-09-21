21 сентября, 07:15Политика
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. В Кремле подчеркнули, что телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны.
Отмечается, что президент РФ приветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий, которую достигли при активном участии российских миротворцев. Руководство российского контингента примет участие и в переговорах между Баку и Степанокертом, которые намечены на 21 сентября.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.