Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. В Кремле подчеркнули, что телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Отмечается, что президент РФ приветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий, которую достигли при активном участии российских миротворцев. Руководство российского контингента примет участие и в переговорах между Баку и Степанокертом, которые намечены на 21 сентября.

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