Боррель намерен провести встречу глав МИД ЕС после обращения Путина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен провести встречу глав МИД ЕС в связи с обращением Владимира Путина. По его словам, встреча необходима для согласования общей линии относительно дальнейшей поддержки Украины.

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