Новости часа: мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих-контрактников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих-контрактников. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Собянин принял решение о мерах материальной поддержки для мобилизованных в Москве.

Все льготы для участников СВО будут распространены и на тех, кого мобилизовали. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Никаких новых ограничений на выезд за границу не вводили. Об этом рассказал Ростуризм.