Минобороны РФ раскрыло подробности работы ремонтно-восстановительного батальона ЮВО

Министерство обороны РФ раскрыло подробности работы ремонтно-восстановительного батальона Южного военного округа. Специалисты ремонтируют бронетанковую и автомобильную технику на узлах и агрегатах, а также проводят ее техническое обслуживание.

На вооружении подразделения – современные мастерские технического обслуживания и ремонта на базе автомобилей "Урал" и "КамАЗ" российского производства, а также эвакуационные БРЭМ-1М для тяжелой гусеничной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.