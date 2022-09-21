Финляндия предложила Еврокомиссии обнулять у россиян туристический "шенген". Для этого в Хельсинки намерены составить общие для всех стран Шенгенской зоны правила об отмене виз или запрете въезда отдельных граждан. Об этом сообщили местные СМИ.

После такой процедуры страны ЕС не смогут принять россиян с аннулированными документами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.