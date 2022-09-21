Новости часа: мобилизационные мероприятия в РФ начнутся 21 сентбяря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Указ о частичной мобилизации в РФ опубликован на сайте Кремля.

Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Об этом сказал Владимир Путин.

Дополнительных ограничений на выезд резервистов из-за частичной мобилизации не предусмотрено, сообщил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Он прокомментировал, что в первую очередь мобилизуют военнообязанных первого разряда: солдат до 35 лет, младших офицеров до 45 лет.

Также в комитете ГД по обороне заявили, что выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации. Основное условие призыва выпускников – если их специальности будут востребованы.