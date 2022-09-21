Сенаторы рассмотрят поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен

Совет Федерации рассмотрит поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дезертирство, мародерство и сдачу в плен 21 сентября. Накануне Госдума одобрила поправки сразу во втором и третьем чтениях.

О каком именно наказании идет речь? Что означает частичная мобилизация? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.