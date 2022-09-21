Новости часа: Шойгу завил, что мобилизационный ресурс в РФ составляет почти 25 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России объявлена частичная мобилизация. Это следует из указа президента РФ.

Мобилизационный ресурс в России составляет почти 25 миллионов человек. Частичной мобилизации подлежит 1%, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ограниченно годных к службе во время частичной мобилизации призывать не будут. Об этом сообщил секретарь СПЧ Александр Точенов.

Владимир Путин поручил подготовить поправки об обеспечении трудовых гарантий участникам СВО. Также все льготы для участников СВО будут распространены и на мобилизованных, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.