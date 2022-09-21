Совфед рассмотрит поправки в УК о дезертирстве, мародерстве, сдаче в плен

21 сентября Совет Федерации рассмотрит поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. Накануне Госдума одобрила поправки сразу во втором и третьем чтениях.

О каком именно наказании идет речь? И что конкретно означают понятия, о которых говорится в поправках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.