Минобороны показало работу врачей Западного военного округа

Минобороны показало, как работают врачи Западного военного округа. Российские военнослужащие эвакуируют раненых мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.

Людей доставляют на машинах или санитарных вертолетах в больницы, в том числе расположенные на территории России. Экстренную помощь оказывают специалисты военно-полевой хирургии.

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