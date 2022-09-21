Шойгу рассказал, кого не будут призывать по мобилизации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, кто будет мобилизован для участия в СВО. Он отметил, что студентов и срочников это не коснется.

Призваны будут около 300 тысяч резервистов. Все, кто подпадает под указ президента, пройдут подготовку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.