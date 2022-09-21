Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о деталях частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что частичной мобилизации подлежит чуть более 1% мобилизационного ресурса. Он сообщил, что в рамках мобилизации будут задействованы те люди, у кого есть военно-учетная специальность и боевой опыт.

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