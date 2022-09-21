Президент Польши потребовал репарации от России и Германии

Президент Польши потребовал денег от России и Германии. Анджей Дуда во время дискуссии на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия должна выплатить Украине военные репарации.

Долг, который якобы висит на Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, по мнению польских властей, – 1 триллион 300 миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.