Минобороны РФ показало фрагменты боев на Украине

Слаженную работу разных подразделений союзных сил при атаке на украинские позиции показали в Минобороны РФ. Сначала по району, где укрепился противник, расчеты реактивных систем залпового огня нанесли мощный удар. Потом вперед стали выдвигаться штурмовые группы.

На другом участке линии боевого соприкосновения российские десантники сорвали наступление подразделений ВСУ. Фрагмент боя показали в Минобороны. Украинские войска пытались прорвать оборону, но бойцы ВДВ встретили их плотным огнем из стрелкового оружия и бронетехники.

Потери со стороны Украины были настолько ощутимы, что противник отошел и укрылся в лесопосадке в своей бронетехнике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.