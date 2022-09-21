Китайская газета China Daily прокомментировала экономическое положение Евросоюза. Авторы материала заявили, что доля европейских предприятий, которые потеряли деньги, выросла почти вдвое – с 8 до 15%.

Также в китайской статье авторы предрекли ЕС сильнейший урон, независимо от развития конфликта между Россией и Украиной. Его последствия, как отметили в издании, отразятся не только на экономике стран ЕС, но и на геополитической ситуации в целом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.