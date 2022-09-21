Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там уже начали звучать программные заявления. Так, президент Сербии Александр Вучич допустил ухудшение отношений коллективного Запада с Россией и КНР и расширение конфликта до мирового уровня.

А премьер-министр Японии в рамках сессии заявил, что авторитет ООН под угрозой и призвал к внутренним реформам. По словам политика, изменения нужны Совбезу ООН, чтобы укрепить функции устава этой международной организации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.