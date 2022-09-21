Референдумы в ЛНР и ДНР о вхождении в состав РФ пройдут 23–27 сентября

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России пройдут 23–27 сентября. Такое решение приняли местные власти после того, как к ним обратились общественные палаты и советы.

Готовы ли регионы к проведению референдумов? Как, по мнению граждан, голосование изменит ситуацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.