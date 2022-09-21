Российские войска уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия снова нанесли удары по военным объектам Украины и местам дислокации подразделений ВСУ. В городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, где ремонтировали военную технику 59-й мотопехотной бригады.

Также поражены шесть пунктов управления противника и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. У населенного пункта Новожеланное в ДНР авиация ВКС России в воздушном бою сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.