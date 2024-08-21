Москвичам рассказали о видах голосования на сентябрьских выборах

С 6 по 8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО, а также района Куркино. Для этого у жителей ТиНАО и Куркино будет два бюллетеня. Голосовать можно одним из двух способов – онлайн или на избирательном участке. Оба варианта будут доступны три дня – с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Для того, чтобы проголосовать дистанционно – с компьютера, планшета или смартфона – нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru. На избирательном участке голосование происходит через терминал электронного голосования. Необходимо иметь при себе паспорт.

Проголосовать могут совершеннолетние граждане, постоянно зарегистрированные в Москве. Кроме того, москвичи могут проголосовать на дому. Такая возможность есть у тех, кто не может лично прийти на участок из-за болезни, инвалидности и по другим уважительным причинам. Для этого необходимо заранее подать заявку в УИК по месту регистрации избирателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.