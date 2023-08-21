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Политика

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 БПЛА за сутки

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 БПЛА за сутки

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Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные улучшили свое положение при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии на купянском направлении. За сутки отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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