Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 БПЛА за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные улучшили свое положение при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии на купянском направлении. За сутки отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

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