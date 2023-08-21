Киев бросил резервные подразделения из-за сложной ситуации в зоне СВО

Ситуация в зоне спецоперации вынудила Киев бросить в бой резервные подразделения, которые предназначались для второго этапа контрнаступления. Людей у ВСУ катастрофически не хватает.

По оценкам Минобороны России, с начала попыток прорвать оборону украинская армия потеряла уже 45 тысяч человек. А российские военные тем временем продолжают атаковать на купянском направлении.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.