Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

В МИД РФ осудили атаку ВСУ на железнодорожный вокзал в Курске

Командование ВСУ стягивает резервные подразделения в Запорожье

На харьковском направлении разведчики заметили большую колонну ВСУ

Артиллерийские подразделения за сутки уничтожили несколько складов ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ предотвратили 12 атак ВСУ на пяти направлениях

ВС РФ разгромили отряд противника, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра

Российские военные ведут успешное продвижение на Харьковском направлении зоны СВО

Турция работает над возобновлением зерновой сделки

РФ призывает США в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном диалоге

На краснолиманском направлении российские разведчики обнаружили опорный пункт ВСУ и навели на него танки. Свои позиции противник оборудовал в лесополосе. Их заметили с беспилотника, а потом в район выехали бойцы горного мотострелкового соединения.

Получив от них все данные о цели, в бой пошли танки Т-90 и БМП. Они нанесли мощный удар прямой наводкой по блиндажам и огневым точкам. После того, как укрепления были разрушены, опорный пункт зачистили штурмовые группы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика