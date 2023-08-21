ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские разведчики обнаружили опорный пункт ВСУ и навели на него танки. Свои позиции противник оборудовал в лесополосе. Их заметили с беспилотника, а потом в район выехали бойцы горного мотострелкового соединения.

Получив от них все данные о цели, в бой пошли танки Т-90 и БМП. Они нанесли мощный удар прямой наводкой по блиндажам и огневым точкам. После того, как укрепления были разрушены, опорный пункт зачистили штурмовые группы.

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