В ходе спецоперации за сутки ВС РФ были уничтожены артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой народной республики и две американские гаубицы в районе населенного пункта Князевка Херсонской области.



Также были сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка ДНР.

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