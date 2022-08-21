Власти Кипра выступили против запрета на выдачу россиянам шенгенских виз

Власти Кипра вновь выступили категорически против запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Как заявили в МИДе, такие ограничения будут препятствовать контактам русской общины на острове с их семьями и друзьями и больше никаких результатов не дадут.

Также кипрские дипломаты напомнили, что против отказа в визах всем россиянам выступают Германия, Греция и Португалия. За запрет въезда в европу для Россиян выступили страны Прибалтики и Финляндия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.