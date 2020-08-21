Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки

Александр Лукашенко заявил, что будет проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны, пока является президентом. И решит проблему в ближайшие дни. Об этом сообщает "БелТА".

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.