На Госуслугах появится "Цифровой профиль молодого человека"

На портале "Госуслуги" появится новый сервис – "Цифровой профиль молодого человека". В этом профиле будет собрана вся информация о гражданах до 35 лет: образование, профессия, социальный статус.

Данные будут обновляться автоматически при смене работы или получении новой специальности. Новый сервис создают для того, чтобы молодежи было проще получать государственные услуги в цифровом формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.