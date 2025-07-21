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21 июля, 08:00

Политика

На Госуслугах появится "Цифровой профиль молодого человека"

На Госуслугах появится "Цифровой профиль молодого человека"

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На портале "Госуслуги" появится новый сервис – "Цифровой профиль молодого человека". В этом профиле будет собрана вся информация о гражданах до 35 лет: образование, профессия, социальный статус.

Данные будут обновляться автоматически при смене работы или получении новой специальности. Новый сервис создают для того, чтобы молодежи было проще получать государственные услуги в цифровом формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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