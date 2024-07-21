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21 июля, 08:30

Политика

Новости мира: Израиль нанес ракетный удар по топливным складам в Йемене

Новости мира: Израиль нанес ракетный удар по топливным складам в Йемене

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В ночь на 21 июля Израиль совместно с армиями США и Великобритании нанес массированные удары по топливным складам в Йемене. Пуск ракет производился с 12 самолетов. Хуситы сообщают о погибших и раненных среди мирного населения. По некоторым данным, поводом для атаки стал взрыв, произошедший 19 июля возле посольства США в Тель-Авиве, в результате которого погиб один человек.

Тем временем север Индии накрыл масштабный паводок, к которому привели многодневные проливные дожди. Затоплено более 12 тысяч гектаров земли. Под воду ушли сотни зданий, включая школы и больницы. Местные власти сообщают о десятках пострадавших и серьезных перебоях в электроснабжении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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