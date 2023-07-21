Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Политика

Новости часа: Россия разрабатывает новые маршруты для поставок зерна – МИД

Новости часа: Россия разрабатывает новые маршруты для поставок зерна – МИД

Спецназ Росгвардии обнаружил брошенный украинский танк на территории ДНР

В МИД рассказали о взаимодействии России и Африки после прекращения зерновой сделки

Новости часа: российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS в зоне СВО

Российские средства ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в течение 21 июля

Новости часа: Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ

ВС РФ отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на ряде направлений

Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления

Новости часа: Москва выработает рекомендации для судов в Черном море после заявлений Киева

Песков прокомментировал угрозы Киева судоходству в Черном море

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия разрабатывает новые маршруты для поставок зерна после прекращения зерновой сделки. Об этом рассказали в МИД РФ. Кроме того, в ведомстве отметили, что Россия ведет контакты со странами Африки, чтобы они не ощутили прекращения зерновой инициативы.

С момента запуска электросуда выполнили уже больше 1,2 тысячи рейсов. Об этом заявили в Дептрансе.

Купаться в Москве разрешено в девяти зонах отдыха. Об этом напомнил Роспотребнадзор.

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