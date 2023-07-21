Новости часа: Россия разрабатывает новые маршруты для поставок зерна – МИД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия разрабатывает новые маршруты для поставок зерна после прекращения зерновой сделки. Об этом рассказали в МИД РФ. Кроме того, в ведомстве отметили, что Россия ведет контакты со странами Африки, чтобы они не ощутили прекращения зерновой инициативы.

С момента запуска электросуда выполнили уже больше 1,2 тысячи рейсов. Об этом заявили в Дептрансе.

Купаться в Москве разрешено в девяти зонах отдыха. Об этом напомнил Роспотребнадзор.