Новости часа: российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS. Также система ПВО уничтожила 14 беспилотников, в том числе у Артемовска. Таковы данные Минобороны РФ.

Рубль укрепился на решении Центробанка РФ повысить ключевую ставку до уровня 8,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Новый комплекс построят на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом рассказал Сергей Собянин.