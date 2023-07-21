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Новости часа: российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS в зоне СВО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS. Также система ПВО уничтожила 14 беспилотников, в том числе у Артемовска. Таковы данные Минобороны РФ.
Рубль укрепился на решении Центробанка РФ повысить ключевую ставку до уровня 8,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Новый комплекс построят на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом рассказал Сергей Собянин.