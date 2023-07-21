Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Политика

Новости часа: российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS в зоне СВО

Новости часа: российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS в зоне СВО

Российские средства ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в течение 21 июля

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Западные страны не готовы к новым военным поставкам Украине – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS. Также система ПВО уничтожила 14 беспилотников, в том числе у Артемовска. Таковы данные Минобороны РФ.

Рубль укрепился на решении Центробанка РФ повысить ключевую ставку до уровня 8,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Новый комплекс построят на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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