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Политика

ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ у поселков Молчаново и Кисловка в Харьковской области

ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ у поселков Молчаново и Кисловка в Харьковской области

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На купянском направлении российские РСЗО "Торнадо-Г" нанесли удар по районам, где ВСУ сосредоточили свои силы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили военную технику украинской армии и боеприпасы у поселков Молчаново и Кисловка в Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, в районе поселка Песчаное разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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