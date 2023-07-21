ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ у поселков Молчаново и Кисловка в Харьковской области

На купянском направлении российские РСЗО "Торнадо-Г" нанесли удар по районам, где ВСУ сосредоточили свои силы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили военную технику украинской армии и боеприпасы у поселков Молчаново и Кисловка в Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, в районе поселка Песчаное разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.