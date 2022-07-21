Военные РФ перехватили восемь снарядов "Ураган" в Херсонской и Харьковской областях

Вооруженные силы РФ перехватили восемь снарядов "Ураган" в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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