Российские военные впервые применили дроны-камикадзе для уничтожения военной техники ВСУ

В небо над Украиной подняли дронов-камикадзе. Российские военные впервые применили их для уничтожения военной техники и солдат ВСУ, сообщили в СМИ.

В Херсоне прогремело несколько взрывов. В четыре утра сработала система противовоздушной обороны, атаку украинских военных удалось отразить, сбиты несколько ракет и снарядов. Уничтожено и несколько боеприпасов, поставленных на Украину странами НАТО.

Украинские военные с помощью беспилотников атаковали запорожскую АЭС. После того, как дроны врезались в здания, над станцией поднялся столб черного дыма. На место оперативно прибыли спасатели. Им удалось быстро потушить огонь, оборудование станции не пострадало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.