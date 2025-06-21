На ПМЭФ прошла сессия "Историческая правда. Объединяем евразийский континент". Дискуссия состоялась при поддержке АНО "Евразия".

Участники сессии обсудили следующие вопросы: как противостоять информационной войне и сохранить объективный взгляд на события прошлого. Также они подняли тему поддержки тех, кто подвергается преследованиям в других странах за пророссийские взгляды и объективное освещение истории Второй мировой войны.

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