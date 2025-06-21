Президент Ирана пообещал более сокрушительные удары в случае продолжения атак Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран ответит более сокрушительными ударами, если Тель-Авив продолжит атаки.

Утром в субботу, 21 июня, стороны вновь обменялись ракетными ударами. Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители атаковали военную инфраструктуру на юго-западе Ирана. Тегеран в ответ запустил в сторону еврейского государства минимум 6 баллистических ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

