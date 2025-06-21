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21 июня, 21:15

Политика

Президент Ирана пообещал более сокрушительные удары в случае продолжения атак Израиля

Президент Ирана пообещал более сокрушительные удары в случае продолжения атак Израиля

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран ответит более сокрушительными ударами, если Тель-Авив продолжит атаки.

Утром в субботу, 21 июня, стороны вновь обменялись ракетными ударами. Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители атаковали военную инфраструктуру на юго-западе Ирана. Тегеран в ответ запустил в сторону еврейского государства минимум 6 баллистических ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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