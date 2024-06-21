Новости мира: Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине

НАТО будет проводить военную миссию на Украине, в которой Венгрия не примет никакого участия. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он отметил, что уже достиг договоренности, чтобы Венгрия не отметилась ни оружием, ни деньгами, ни военными. Также Орбан подчеркнул, что стремление Запада победить Россию в конфликте на Украине безнадежно.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал наложить вето на закон об усыновлении однополыми парами. Однополые браки в стране запрещены, при этом парламент готовится рассмотреть документ о партнерских союзах. Анджей Дуда отметил, что является противником подобных решений, ведь в первую очередь это касается вопроса защиты несовершеннолетних.

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