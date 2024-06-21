Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 13:45

Политика

Новости мира: Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине

Новости мира: Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине

Новости мира: более тысячи человек погибли во время хаджа в Мекке

Новости мира: неизвестный открыл стрельбу по людям в Окленде

ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

Басманный суд продлил арест замминистра обороны Иванову до 23 сентября

Лимузин Aurus Путина привлек внимание жителей Вьетнама

Новости мира: Польша отменит выплаты за размещение украинских беженцев

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам

Новости мира: США помогут израильским военным в наступлении на юге Ливана

Путин заявил, что Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов

НАТО будет проводить военную миссию на Украине, в которой Венгрия не примет никакого участия. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он отметил, что уже достиг договоренности, чтобы Венгрия не отметилась ни оружием, ни деньгами, ни военными. Также Орбан подчеркнул, что стремление Запада победить Россию в конфликте на Украине безнадежно.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал наложить вето на закон об усыновлении однополыми парами. Однополые браки в стране запрещены, при этом парламент готовится рассмотреть документ о партнерских союзах. Анджей Дуда отметил, что является противником подобных решений, ведь в первую очередь это касается вопроса защиты несовершеннолетних.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика