Новости часа: РФ запрещает въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции Австралии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия запрещает въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции Австралии. Об этом заявил МИД РФ.

Три крупных месторождения лития из нераспределенного фонда недр полностью закроют потребности РФ. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мосгортранс за два месяца совершил 30 рейсов из Москвы в Геленджик и Ялту. Об этом сообщил Дептранс.