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Политика

Новости часа: РФ запрещает въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции Австралии

Новости часа: РФ запрещает въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции Австралии

Минобороны РФ показало кадры работы Су-35С в зоне СВО

Новости часа: Путин отметил вклад новых образцов бронетехники в решение задач спецоперации

Российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в зоне СВО в течение 20 июня

Новый российский дрон протестировали в ДНР

Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан

Политические партии начали подготовку к выборам мэра Москвы

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Новости часа: ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия запрещает въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции Австралии. Об этом заявил МИД РФ.

Три крупных месторождения лития из нераспределенного фонда недр полностью закроют потребности РФ. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мосгортранс за два месяца совершил 30 рейсов из Москвы в Геленджик и Ялту. Об этом сообщил Дептранс.

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