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16:30

Политика

Российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в зоне СВО в течение 20 июня

Российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в зоне СВО в течение 20 июня

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ВС РФ отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении

В течение 20 июня украинские боевики продолжали попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ, усиленных танками.

Кроме того, общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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