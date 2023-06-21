Российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в зоне СВО в течение 20 июня

В течение 20 июня украинские боевики продолжали попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ, усиленных танками.

Кроме того, общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20.

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