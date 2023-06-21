Вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении. Отражены две атаки украинских подразделений, усиленных танками, в районе населенного пункта Яблоково Запорожской области.

Кроме того, общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20.

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